Jana Gutiérrez: 'Salida de Leo Cuéllar fue a tiempo'

Tras la salida de Leonardo Cuéllar como entrenador del América Femenil, la jugadora Jana Gutiérrez aseguró que el cambio de entrenador les benefició de cara a la recta final del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil, pues gracias al trabajo del entrenador interino Hugo Ruiz pudieron culminar bien la campaña.

"Fue un cambio muy drástico, estábamos acostumbradas a ciertas cosas, pero todas (jugadoras) ahí fue cuando dijimos: ok, todos los cambios son buenos y tenemos que verlos positivamente. Fue un cambio a tiempo que si no, no nos hubiera traído aquí (Liguilla), pero tuvimos que verlo de la manera positiva porque sino nos íbamos a quedar ahí y no íbamos a calificar", expresó en entrevista para RÉCORD.

Después de las irregularidades que mostraron las Águilas a lo largo del torneo, los resultados obtenidos hicieron tambalear al equipo. Sin embargo, a pesar de haber caído ante Puebla en la última jornada del certamen, las de Coapa dieron la sorpresa y lograron colarse a los Cuartos de Final del Guard1anes 2021 ocupando el octavo lugar de la tabla después de haber trabajado muy unidas dentro y fuera del terreno de juego.

"Estuvimos unidas dentro de la cancha y eso fue lo que hizo que pudiéramos cerrar bien", señaló.

Hasta el momento, tras la renuncia de Leo Cuéllar, Hugo Ruiz fue quien quedó al mando de las Águilas, quien disputará su primera Liguilla después de reconstruir al equipo Femenil. A pesar de haber logrado la clasificación, Jana Rodríguez descartó entrar en detalles si el entrenador interino ya merece que tome el cargo como Director Técnico asegurando que respetarán la decisión de la directiva a quién elijan como el próximo estratega.

"Creo que la decisión de la directiva siempre será la correcta. Nosotras vamos a trabajar con quien esté como entrenador", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: FECHAS Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DEL GUARDIANES 2021