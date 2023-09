Kheira Hamraoui afirmó no temer al reto que representa jugar en América

Sin temor al peso de la camiseta. Kheira Hamraoui, nuevo refuerzo de América Femenil aseguró estar preparada para el reto azulcrema: “No tengo la presión porque toda mi carrera jugué en clubes muy importantes y estoy acostumbrada a eso”, confirmó en entrevista con Claro Sports.

La jugadora francesa reveló que una de las claves para tomar el reto en México fue lo bien que le hablaron del equipo sus compañeras Andrea Pereira y Aurelie Kaci.

"Cuando hablé con Andrea (Pereira) y (Aurelie) Kaci me dijeron que al entrenador le gusta mucho jugar con el balón y eso es lo que más me gusta. Me dijeron que en PlayOffs (Liguilla) hay más gente y que la fiesta que hay es mucho mejor que en una Final de Champions", relató.

La jugadora francesa ya tuvo la oportunidad de ver al equipo el pasado domingo en el Clásico Nacional y reconoció que por momentos quería bajarse a la cancha.

"Muy bien. Me gustó el nivel del equipo, la gente me dijo que es un partido muy importante que América tiene que ganar, quería que ellas ganaran. Quería entrar en el campo, tengo ganas de jugar y cuando miro un partido estoy un poco mal porque quiero estar en el campo”, finalizó Kheira Hamraoui.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ÁNGEL VILLACAMPA DESTACÓ EL FICHAJE DE KHEIRA HAMRAOUI: "NOS VA A HACER MÁS FUERTES"