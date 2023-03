Licha Cervantes, tranquila con sus compañeras de cara al Clásico: 'Saben lo que se juega'

Para el Clásico Nacional, Chivas Femenil no contará con su goleadora Alicia Cervantes, quien confirmó que, aún no se recupera de su lesión, por lo que no será considerada para jugar el próximo viernes.

“Tranquila con la evolución de mi lesión, todavía falta para poder estar en la cancha, pero primero que nada es mi salud y ya veremos luego que sigue”, declaró Cervantes en el Media Day.

‘Licha’ admitió que, aunque no podrá colaborar con sus goles ante las Águilas se siente tranquila al saber que sus compañeras saben lo que está en juego en este encuentro.

“No les diría nada, cada una de mis compañeras saben lo que se juega, creo que cada una de ellas están concentradas, cada una lo siente diferente”, comentó.

Si hay alguien que sabe lo que es anotar en un Clásico Nacional, es Cervantes, quien admitió que siempre es una motivación extra vacunar al odiado rival.

“En lo personal, meterle gol al América, obviamente todos los partidos son especiales por anotar, creo que de eso vivimos las delanteras. Es una motivación poder meter goles en cualquier partido, pero en un Clásico es una emoción que no se cambia”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA CONFIRMA QUE SCARLETT CAMBEROS APUNTA AL ANGEL CITY TRAS VIOLENCIA DIGITAL