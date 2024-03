Rayadas realizaron la segunda edición de su foro “M En la Vida y en la Cancha”

Este jueves las Rayadas de Monterrey realizaron desde el ‘Gigante de Acero’ la segunda edición de su foro “M En la Vida y en la Cancha”, donde el público que se dio cita al evento pudo escuchar a 10 panelistas destacadas en el futbol nacional.

La directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, fue una de las invitadas al foro y compartió que buscarán “conquistar el mundo” y ser una potencia, en gran medida gracias a las nuevas competiciones que se están creando para los clubes y la selección de nuestro país.

“Conquistar el mundo. Se los digo en serio, hay grupo de sueños y hay una asamblea donde se tocarán temas solo de futbol femenil porque queremos ser una potencia en el mundo, a nivel selección nacional, liga y clubes. Creo que hoy tener este tipo de eventos como la Summer Cup, la CONCACAF o la Copa Oro, siguen desarrollando nuestro deporte”, mencionó Gutiérrez.

Respecto al arbitraje de la Liga MX Femenil mencionó lo siguiente: “Nunca hablaré del arbitraje, no es mi rol me toca verlos y sé que hay una enorme área de oportunidad. Afortunadamente me tocó vivir un futbol sin VAR y otro con VAR y es muy diferente pitar hoy una liga sin VAR, podemos ver esa diferencia en la fase regular a la fase final ¿Qué tenemos que hacer? trabajar con la tecnología y cómo podemos incluirla por formas de mejorar nuestro arbitraje”, agregó la directora de la liga.

