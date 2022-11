Guillermo Ochoa defiende a Raúl Jiménez: 'Sé es muy injusto con él'

El jugador con más criticas en los últimos días previo a Qatar 2022 en la Selección Mexicana es Raúl Jiménez, pues la afición considera que no fue honesto al no reconocer que no está al 100 por ciento para ceder su lugar a Santiago Giménez, es por eso que el capitán del Tri, Guillermo Ochoa ya salió a defender a su compañero y les mandó un mensaje a todos los críticos.

"Raúl Jiménez tiene muchas ganas de jugar, de aportar al equipo y de estar en la cancha ayudando a sus amigos. Lo he visto muy bien en los entrenamientos; es un ejemplo después de lo que vivió

Le he visto muy bien en los entrenamientos, trabajando horas extra, se es muy injusto con él. A veces toman cinco segundos de un video y no tienen información necesaria para ver qué pasa y es triste esa información y triste para Raúl.

La forma en que ha venido trabajando y en los entrenamientos y a la hora que lo pone Tata, cuando entre a la cancha lo va a hacer de la mejor forma”, sentenció el guardameta en conferencia de prensa.

GUILLERMO OCHOA QUIERE HACER HISTORIA EN QATAR 2022

Esta será la quinta Copa del Mundo en la carrera de Ochoa, pese a que considera que Brasil 2014 fue la mejor en lo personal para él, espera que en esta pueda superar lo hecho y no quita el dedo del renglón en busca de hacer historia.

“Todos los Mundiales son importantes, pero el de 2014 fue especial. Primero mi debut ante Alemania y luego el juego con Brasil, hay un antes y un después en mi vida; espero que en esta ocasión también la gente tenga un bonito recuerdo", agregó.

