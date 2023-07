Charlyn Corral reveló que no pudo dormir la noche previa a la Final de los Centroamericanos

Charlyn sigue vigente. A su llegada a la CDMX, Charlyn Corral reveló que un día antes de enfrentar a Venezuela ella no podía dormir por todo lo que ha pasado, pero cuando recibió la medalla de oro se sintió afortunada por ganar por tercera ocasión consecutiva los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

"Pues pasan muchas cosas. Primero, pues creo que lo que pensé fue en agradecerle a Dios, a la vida, a mi familia, porque como te digo, parece fácil, pero justamente un día antes no dormía acordándome de las finales pasadas, de todo lo que he vivido en estos años. Sé que me he repuesto muchas veces a las adversidades, entonces pues yo la verdad lo único que pensaba cuando la recibí (medalla) es que soy una afortunada y que Dios siempre me ayuda", señaló Corral.

La futbolista resaltó que la clave para seguir saliendo adelante y seguir estando vigente es toda la gente que siempre la está apoyando: "Creo que tengo mucha gente que siempre me apoya y al final eso es lo que me deja muy tranquila, que muchas veces el camino se me ha puesto complicado, pero pues Charlyn sigue vigente; parece fácil, pero no lo es".

Finalmente, la delantera de las Tuzas se mostró contenta por la obtención de su tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de manera consecutiva: "Cada proceso es distinto, en lo personal estoy muy contenta de haber estado en mis terceros juegos y de haber ganado. Esto quiere decir que hay equipo y buenas jugadoras".

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL GANA LA MEDALLA DE ORO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS