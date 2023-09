Chucky Lozano le da la bienvenida a Quiñones al Tri y advierte fuerte competencia por la titularidad

Hirving Lozano compartió su perspectiva sobre la reciente llegada de Julián Quiñones a la Selección Mexicana. El 'Chucky', enfatizó que la inclusión del atacante del América generará una competencia feroz en el equipo nacional, lo que, en su opinión, puede ser una fuente de motivación adicional para los jugadores.

"La experiencia que he tenido en el futbol es de competencia interna, que puede ser muy positiva para los jugadores mexicanos. Y si veo que un jugador me está ganando el puesto, tengo que hacer el doble o más para que me tomen en cuenta", afirmó el hoy jugador del PSV en entrevista con ESPN.

El 'Chucky' señaló que esta competencia es algo que ya ha experimentado en clubes europeos y que puede ser un factor motivador para mejorar el rendimiento de los jugadores en la Selección Nacional. Además, enfatizó la importancia de que los clubes de la Liga MX brinden más oportunidades a los jóvenes talentos que luchan por un lugar en los equipos titulares.

"Lo que he visto es que debemos dar oportunidad a jóvenes en la liga para que se puedan mostrar y se lo deben merecer los que estén en Primera División. Para mí es competencia, soy así y me gusta la competencia, me gusta competir y desde mi punto de vista es positivo para la competencia", expresó Lozano.

El futbolista también abordó la llegada de jugadores naturalizados al equipo mexicano y expresó su disposición a aceptarlos siempre y cuando muestren compromiso y entrega hacia la camiseta y el país.

"Mientras que vengan a sumar, incorporarse, den todo, todo por la camiseta y el país, son bienvenidos. El punto es venir y estar comprometidos con la selección y darlo todo al máximo", comentó en referencia a la llegada de Julián Quiñones, delantero colombiano naturalizado mexicano.

