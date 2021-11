Cuauhtémoc Blanco: 'No podemos perder fácil contra EU y Canadá, yo sí me encabr...'

La Selección Mexicana no vive su mejor momento y Cuauhtémoc Blanco, exjugador mexicano, arremetió contra el nivel mostrado del Tri en contra de Estados y Canadá, afirmando que en su época no perdían de esa forma en contra de Estados Unidos y Canadá.

"Es fundamental la comunicación de la Selección Mexicana, yo como mexicano y como exfutbolista, no podemos perder tan fácilmente contra Estados Unidos y Canadá.

"Conmigo no (se perdía así), yo si me encabronaba, yo me encabronaba mucho cuando perdíamos, salía molesto en el autobús y nadie me hablaba. Esperemos que se pongan la pilas otra vez la Selección Mexicana, iban en primero y ahora están en tercero, está cabrón", dijo Blanco en el Estadio Centenario de Cuernavaca.

Así mismo, el gobernador de Morelos, aseguró que la continuidad del Tata Martino depende de la gente de 'pantalón largo' de la Federación Mexicana de Futbol.

Igualmente le pidió a los futbolistas mexicanos que recuerden sus orígenes, que se 'pongan las pilas' a la hora de ponerse la playera de la Selección Mexicana pues representan a un país entero.

"A los jugadores que se pongan las pilas, somos mexicanos guerreros y siempre lo que nos ha caracterizado es la lucha y el esfuerzo. Hay un buen de talento, hay muchos jugadores en el extranjero, que recuerden cuando eran chavos, cuando corrían, cuando se aventaban de cabeza, queremos esa selección. Cuando jugaba con México me ponía las pilas porque representaba a mi país", comentó Cuauhtémoc.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TATA MARTINO: EL DT ARGENTINO, FIRME EN LA SELECCIÓN MEXICANA POR LO QUE RESTA DE LA ELIMINATORIA