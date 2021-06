Gerardo Arteaga: 'Tengo muchas ganas de ir a los Juegos Olímpicos'

La ilusión de ir a los Juegos Olímpicos es grande para Gerardo Arteaga, quien asegura tiene el permiso por parte del Genk para poder asistir a Tokio 2020, torneo al que le tiene muchas ganas.

“Sí, a lo que yo sé es que es mi club autorizó que yo puedo ir a los Juegos Olímpicos y la verdad tengo muchas ganas de ir ahorita que doy la edad porque tal vez es una experiencia que se da una vez en la vida y ahorita que yo puedo ir y que doy la edad.

“La verdad es que estoy muy ansioso de que llegue esa fecha y espero primero que me convoquen porque no hay nada seguro todavía, no ha salido la convocatoria ni nada, pero sí estoy ansioso y con muchas ganas de poder ir", mencionó para TUDN.

El zaguero mexicano tuvo una buena temporada 2020/21 en Bélgica, ya que logró ganarse la titularidad, jugar 29 partidos, dar cuatro asistencias y anotar un gol.

Su buen desempeño levantó el interés de Gerardo Martino, por lo que ha sidi convocado en los últimos partido de la Selección Mexicana.

