Hugo Sánchez señala que si hubiera sido DT de la Selección Mexicana ya habría ganado un Mundial

Apuntaba a ganar un Mundial. Hugo Sánchez, máximo referente del futbol en México, señaló que, con él en el banquillo, la Selección Mexicana sería Campeona del Mundo. Asimismo, dejó en claro que los dueños de los equipos de Liga MX fueron los encargados de no permitirle cumplir con tres procesos mundialistas.

Durante un evento de Warner Bros, el 'Pentapichichi' comentó que él le propuso a la Federación Mexicana de Futbol un proceso de 12 años, el cual culminaría al ser Campeones del Mundo. Sin embargo, admitió que los propietarios se mostraron desencajados ante su proyecto a largo plazo.

"Seríamos campeones del mundo si me hubieran dado tres etapas mundialistas, estamos hablando de 12 años. En el primero íbamos a conseguir llegar a la Semifinal, en el segundo llegar a la Final y posiblemente no ganarla y al 3ro, ahí me comprometo que vamos a ser Campeones del Mundo.

"Los dueños y los presidentes estaban ahí escuchando lo que yo estaba diciendo y tenían una cara… y yo les digo, ‘saben que, nunca vamos a ser Campeones del Mundo porque ustedes no se la creen y yo sí me la creo. Me la creí como jugador y lo hice, con la Selección también podemos hacerlo”, comentó Hugo.

Asimismo, señaló que en este nuevo proceso con la mira en el Mundial de 2026 y 2030, la dupla Javier Aguirre-Rafa Márquez le gusta, pues además de que son mexicanos, cree que se antepuso lo deportivo en esta elección.

"Me parece importante porque le están dando importancia a lo deportivo. Primero son los resultados deportivos, el espectáculo y después viene el dinero”, agregó.

