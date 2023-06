Johan Vásquez reiteró su inconformidad por los pocos minutos en el Tri: 'Me causa molestia'

A pesar de la victoria y de haber disputado los 90 minutos, Johan Vásquez manifestó su inconformidad por el trato que ha recibido cada vez que viene a Selección Nacional en donde juega poco y nada.

"Me causa un poco de molestia, obviamente que todos queremos jugar, me acuerdo que cuando estaba em México no jugaba cuando venía a la Selección, me decía a mí mismo que trataría de ir a Europa para ganar esa jerarquía, hoy en día no cambia esa situación y ya no sé qué hacer la verdad", reconoció el central.

"Yo creo que hay que hay que aceptar las cosas, cuando me ha tocado no pasa otra cosa, soy un jugador que suma, pero no es como que soy 'el Kaiser' para cambiar la situación".

"No sabría porque podría decir que es falta de calidad, la verdad no lo sé, lo que sí puedo decirte es que me gustaría que ya no me vean como el chico de Pumas o Rayados, yo sé que no juego en un grande de Europa, pero estoy sacrificando muchas cosas", agregó.

El defensa central fue sincero y reveló las complicaciones que ha tenido que superar los últimos 2 años en Europa pidiendo empatía con su situación y dejando claro que no pasa por su mente abandonar al Tri.

"Que se pongan en mi situación, contarles un poquito de como he pasado los últimos dos años porque han sido difíciles con descensos, el idioma, la Liga, voy a reportar con el Genoa, pero no sé si me voy a quedar ahí, puedo llegar y decirme que no entro en planes y llegar tarde para que te digan eso será un poco difícil", afirmó.

"Quiero seguir compitiendo, me gustaría seguir en Europa y seguir viniendo por qué no a la Selección, esa es mi intención, pero sí que me comprendieran un poco. (Planeas dejar al Tri) No jamás", finalizó Johan.

