Julián Quiñones y Randy Arozarena: La presentación que pudo ser en el México vs Ghana

Este sábado México enfrentó a Ghana en un amistoso en un partido en el que el Tri tenía planeado presentar a lo grande a Julián Quiñones como elemento de la Selección Mexicana.

Así lo reveló Andrés Vaca en la transmisión del partido, quien detalló que todo estaba listo para que el jugador del América fuera presentado a lo grande por Randy Arozarena, quien también es naturalizado y brilló con México en el Clásico Mundial de Beisbol.

Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo porque Quiñones no recibió sus papeles de naturalización a tiempo y si bien ya los tiene, no pudo ser llamado a esta convocatoria de octubre de Jaime Lozano.

Cabe la pena mencionar que el futbolista de las Águilas del América, recibió este martes su carta de naturalización mexicana. El ahora mexicano tuvo que asistir a una ceremonia organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, presidida por la canciller Alicia Bárcena, para conseguir su carta.

El evento tuvo la participación de 100 personas. 50 hombres y 50 mujeres, provenientes de 35 países diferentes, recibieron su carta de naturalización esta semana, y Julián Quiñones fue uno de los presentes y una de las personas que ahora puede considerarse oficialmente mexicano.

Julián Quiñones, participó durante la ceremonia al dar un discurso, donde comparó su situación con Chavela Vargas, al ser mexicano sin haber nacido en México. En sus propias palabras, "Me siento profundamente emocionado de ser como Chavela Vargas, una mexicana que no nació en México, pero que, a pesar de eso, ama profundamente al país. Es un honor estar hoy aquí, en este momento significativo. Me siento agradecido al recibir mi carta de naturalización. Oficialmente me convierto en mexicano por todas las leyes".

