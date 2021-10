Raúl Jiménez sobre su lesión: 'Me dio el bajón, sabía que podía no volver a jugar'

Después de casi un año, Raúl Jiménez regresó a las canchas y también a la Selección Mexicana, aunque reveló que fue complicado volver tras la fractura de cráneo.

"Me dio el bajón, sabía existía la posibilidad de no volver a jugar, pero lo que más me dio para abajo era que los doctores me daban un tiempo aproximado para volver pero no soldaba la operación de cráneo”, mencionó para W Deportes.

El delantero de los Wolves se dijo estar contento por regresar, y espera poder encontrar su mejor versión.

"Contento de regresar después de tanto tiempo, con el tema de la lesión y de no haber podido venir en la última ocasión.

"Estamos trabajando para conseguir un buen regreso. Uno nunca espera una lesión así, pasó por algo pero siempre tuve la fortaleza para regresar", añadió.

De igual forma, afirmó que se tiene que evitar cualquier sanción por el grito homofóbico.

"El grito lo tenemos que erradicar, es por nosotros y por la imagen que damos de México. Tenemos que evitar las consecuencias de esto", expresó.

