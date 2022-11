Santi Giménez sobre Qatar 2022: 'No me voy a cortar las venas por no estar'

El delantero mexicano del Feyenoord, Santiago Giménez habló sobre su postura respecto a su posible participación en el Mundial Qatar 2022 ya que puede ser que quede descartado en caso de que Raúl Jiménez se recupere de su lesión.

El Bebote afirmó que no se sentirá triste en caso de no entrar en la lista de Gerardo Martino pese a que jugar la Copa del Mundo es un sueño que tiene desde niño.

"No pasa nada, si me toca estar es por un propósito y si no, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar porque es un sueño que tengo desde chico, pero no estar, no me pondrá triste", aseguró en conferencia de prensa.

Cabe mencionar que Santi supo desde un inicio que uno de los cuatro centros delanteros sería el sacrificado ya que al Tata Martino le gusta jugar solo con un punta.

