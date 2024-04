Santiago Giménez: Los momentos difíciles del 'Bebote' en Selección Mexicana

Santiago Giménez logró consolidarse rápido en la Liga Mx y eso le abrió paso a emigrar a Europa, sin embargo, con la Selección Nacional no ha podido consolidarse con ningún entrenador, por lo que incluso pensó en dejar al Tri.

La primera vez que el 'Chaquito' causó ruido en el medio fue cuando quedó fuera de la lista de Gerardo Martino para el Mundial de Qatar cuando claramente estaba en mejor momento que Raúl Jiménez y aunque ciertamente no fue decisión de él lo que se argumentó fue "es un jugador que le falta madurar y tomar mejores decisiones", palabras del Tata.

Posteriormente, se fue el argentino y ya consolidado en el Feyenoord de Holanda Diego Cocca lo eligió como el titular por encima de Henry Martí durante su corta gestión, pero el 'Bebote' volvió a quedarse corto y en el juego ante Surinam de la Nations League 2023 erró un penal con un disparo muy elevado.

Llegó la etapa de Jaime Lozano y aunque a su favor aparece el gol que hizo en la Final de la Copa Oro entrando de cambio, el Jimmy tiene claro que su '9' es La Bomba y luego de no haberle dado minutos en la Semifinal de la última edición de Nations League ante Panamá un video de Santi enojado pateando una botella se viralizó.

Finalmente, Giménez volvió a estar en la crítica después de ofrecerle una entrevista a Jorge Van Rankin en donde aseguró que el futbolista mexicano no triunfa en Europa por la falta de profesionalismo.

"Aquí en Países Bajos el ser profesional es algo normal, todos son profesionales aquí, en México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia, aquí no te alcanza con ser profesional, aquí (en Europa) necesitas ser profesional y más, si no, no te alcanza, afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JONATHAN DOS SANTOS SE RETIRA DE LA SELECCIÓN MEXICANA Y SE ENFOCARÁ EN AMÉRICA