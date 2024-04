Santiago Giménez, molesto por no jugar, valoró dejar la Selección Mexicana

Santiago Giménez, delantero mexicano del Feyenoord, valoró no volver más a la Selección Mexicana tras no ser titular en los últimos partidos. En la Semifinal y Final de la CONCACAF Nations League, el canterano de Cruz Azul se molestó por no haber iniciado ninguno de los dos juegos.

Y es que al ser uno de los líderes goleadores en la Eredivisie, Giménez se ha convertido en uno de los actuales referentes del Tricolor. Sin embargo, Jaime Lozano ha decidido prescindir de él en los últimos duelos importantes y ha puesto a Henry Martín como su titular en la delantera.

Ante dicha situación, Enrique Beas, director de RÉCORD+, pudo enterarse del sentir del artillero del cuadro de Rotterdam, quien cree que no se le 'valora' en el combinado mexicano.

“Está más tranquilo, pero estuvo a apunto de tomar una decisión y decir: 'Háganse para allá Selección Mexicana'. Respiró, se tranquilizó y al contrario, quiere seguir siguiendo las instrucciones del técnico nacional; va primero por México y después por lo que sea. Le molestó que lo hagan venir y le digan 'eres un referente europeo, pero aguántanos tantito'. Le molestó mucho el tratamiento que le dieron en su última incorporación a la Selección”, expresó Alejandro Gómez en RÉCORD+.

'Bebote' debutó con el Tricolor con 20 años. Desde su inicio en la Selección, Giménez ha jugado 25 partidos y ha anotado cuatro goles, además de ya tener un título de Copa Oro. Sin embargo, ni con Gerardo Martino, ni Diego Cocca, ni Jaime Lozano en el banquillo, ha logrado consagrarse como el delantero titular de México.

