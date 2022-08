Selección Mexicana: Jonathan Orozco, con el sueño 'vivo' de ir al Mundial

Jonathan Orozco, arquero de Xolos, no deja de soñar en el Mundial. A tres meses de que La Copa del Mundo de inicio, el Seleccionado Nacional manifestó que su sueño es ser parte de la convocatoria final por primera vez en su larga trayectoria; sin embargo, es un asunto que sabe que está en manos de Gerardo Martino.

"Es el sueño de todo futbolista ir a un Mundial, sí, a mí me hubieran dicho que a mis 36 años iba a estar peleando, no lo hubiera creído, hoy tengo esa posibilidad de pelear, aunque sé que es complicado. Si no me quedo, estaré satisfecho con mi trayectoria porque al final de cuentas no es un tema mediático, hoy sería un tema del entrenador"; declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, el veterano guardameta, quien acaba de cumplir más de 500 partidos en Primera División, dejó claro que le gustaría dejar su huella con Xolos y levantar un título de liga con el equipo fronterizo.

"Se dice fácil el llegar a 500 partidos, pero son años de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Me gustaría seguir marcando más partidos en Primera División, pero lo más importante es poder hacer algo significativo con Tijuana, me gustaría dejar mi nombre con algo y es darles el título, estamos en ese proceso, de nada serviría el poder tener más partidos o hacer las cosas si no se puede lograr el título”, expresó.

