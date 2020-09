Selección Mexicana: 'No veo a Santi defendiendo otros colores que los de México', afirmó Chaco

Santiago Giménez recibió su primer llamado a la Selección Mexicana para el miniciclo que llevó a cabo Gerardo Martino, técnico del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El padre de Santi, Christian 'Chaco' Giménez, se mostró contento con el llamado de su vástago y aclaró que a pesar de los rumores que señalan que la selección de Argentina ya habría buscado al atacante de La Máquina, éste solo representará a México.

"Ya lo ha demostrado, lo siente, y lo ha dicho, la verdad es que desde los dos años que llegó a México, hoy teniendo 19, ama a este país. La familia, todo el entorno, mis hijos y todo lo que nos rodea no nos vemos en otro lugar que no sea México y no vemos a Santiago defiendo a otros colores que no sean los mexicanos", sentenció el ahora director técnico de Cancún FC.

Además, Christian aseguró que no ha dejado de aconsejar a su hijo en todo momento.

"Se habla que está haciendo las cosas bien, pero yo también tengo que ser ecuánime, ser cauto y mandarle mensaje a él de que no todo es color de rosa. Hay que disfrutar el momento, pero no dejar nada al azar. Él sabía desde el primer momento que una vez que tienes la oportunidad de jugar en Primera División, después de tanto sacrificio, lo importante es mantenerse", reveló 'Chaco' Giménez.

