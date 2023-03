Fernando Morientes previo a El Clásico: 'El Real Madrid tiene que meterle miedo en el cuerpo al Barcelona'

Fernando Morientes tiene claro que el único resultado válido para el Real Madrid es obtener la victoria, ya que, en caso de no hacerlo, los 12 puntos de distancia que habrá entre ambos equipos será definitorio para que el Barcelona se lleve el título del liga.

"El Madrid tiene jugadores determinantes y tiene que intentar meterle miedo en el cuerpo (al Barcelona). Hay tres escenarios posibles, que son que se vayan a 12 puntos, con el empate creo que también lo dejaría muy lejos y si hay una esperanza para que el Madrid pueda conseguir ese título de liga es meterle un poco el miedo en el cuerpo al rival con una victoria, entonces yo creo que mañana tienen que hacer un partido muy serio y no encajar", aseguró el exfutbolista español.

Actualmente el club blaugrana se encuentra a 9 puntos de distancia, según Fernando, la clave de esta distancia es que ellos han sido más regulares a diferencia de los Merengues: "Esa irregularidad ha hecho que el barça, que ha sido más regular, se vaya a nueve puntos. Como decía, yo creo que es una de las claves grandísimas de esta temporada. El Madrid tiene que hacer un buen partido para intentar ganar, no cabe otra idea que no sea quedarse a seis puntos y, esos seis puntos, aunque no serían decisivos, todavía te podrían meter un poco en la pelea".

Una de las claves podría ser Vinicius Jr, pero Morientes tiene claro que enfrente tendrá una muralla como Ronald Araújo, el cual ha sido un verdadero dolor de cabeza para el brasileño: "Vinicius está teniendo una temporada extraordinaria, pero enfrente tiene un defensor que este año le ha causado muchos problemas como lo es Araujo, probablemente el único defensor que haya causado problemas para poder irse de él en el uno contra uno. Mañana tiene un reto importante en ese sentido".

