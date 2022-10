Simeone descartó fichaje de Cristiano al Atlético: 'Es un referente absoluto del Real Madrid'

Una de las 'novelas' más atractivas del pasado mercado de fichajes fue la posible salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United e inclusive una posible llegada al Atlético de Madrid.

Sin embargo, fue el propio entrenador de los colchoneros, Diego Simeone, desmintió que el club rojiblanco buscara a CR7.

"La gente a veces habla para contar lo que quiere contar, no lo que en realidad sucede. Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid y yo no vería a (Martín) Palermo jugando en River igual que no vería a (Juan Román) Riquelme o a Ortega jugando en Boca. Hay situaciones que son muy claras", dijo el Cholo en entrevista para Tigo Sports.

A pesar de esto, el estratega argentino no tardó en reconocer la trayectoria del portugués.

"Le pasa lo mismo que le decía a Luis, le decía que cuando se fuera a jugar con sus amigos seguiría haciendo goles porque lo tiene innato y dentro. Y no tengo duda de que Ronaldo volverá a hacer goles, no la bestialidad que ha hecho toda su vida, pero es imposible que se aleje si él mentalmente está fuerte como ha sido siempre para demostrar toda su fortaleza, jerarquía y el delantero que es", sentenció Simeone.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: TAGOVAILOA Y BRIDGEWATER SALEN DEL PROTOCOLO DE CONMOCIÓN