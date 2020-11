América: Giovani Dos Santos descartó vestir algún día la playera de Chivas

Giovani Dos Santos, fue tajante y aseguró que él solo volvió a México para jugar con el América, razón por la cual descartó vestir algún día la camiseta de las Chivas.

"No vestiría la camiseta del rival (Chivas) regresé a México para vestir la playera del América y por ese cariño, no me pondría esa playera", dijo en conferencia.

Gio recordó que ha sido americanista de toda la vida gracias a que su papá, Geraldo Francisco Dos Santos 'Zizinho', militó en el club; sin embargo, dijo que en cuanto pisó Coapa, comprendió la magnitud de lo que es jugar un Clásico Nacional.

"Yo soy aficionado del América desde muy chico, desde que mi papá jugó acá y la verdad que estando aquí te das cuenta de la magnitud, de lo importante que es un partido contra las Chivas”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VS CHIVAS: DIRECTIVA NO HA BUSCADO A AUTORIDADES PARA ABRIR EL ESTADIO AZTECA