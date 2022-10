Nacho Ambriz sobre enfrentar al América: 'Tengo una revancha más en mi carrera'

Toluca derrotó a Santos y ahora será rival del América en Semifinales; sin embargo, el técnico, Ignacio Ambriz señaló que sus Diablos aún no está pensando en las Águilas, aunque admitió que, buscarán revancha por el partido de Fase Regular en el que los del Tano Ortiz se impusieron 1-0.

“Tengo mucha adrenalina, estoy pensando más en el juego de ahorita que en lo que tendremos a mitad de semana”, declaró Nacho en conferencia de prensa.

“No soy mucho de estadísticas, tengo una revancha más en mi carrera y no me queda más que prepararme y demostrar que he crecido mucho en lo personal”, agregó.

Respecto a la Serie frente a los Guerreros, Ambriz admitió que fueron un rival complicado, pero no demeritó a su equipo, el cual considera hizo los méritos suficientes para avanzar a Semifinales.

“Parece fácil, pero era un equipo respetable que jamás dejó de correr y tampoco voy a decir que mi equipo no ha hecho un gran esfuerzo para estar ya en Semifinales. Hay grandes jugadores en frente nos hemos llevado bien las Semifinales”, sentenció.

Toluca se medirá ante el América, equipo que pinta como favorito en la serie. La última vez que estos dos se vieron las caras en la Fiesta Grande del futbol mexicano ocurrió en los Cuartos de Final del Apertura 2018, donde los de Coapa se impusieron para meterse a Semifinales, por lo que ahora los escarlatas buscarán revancha.

