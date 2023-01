Álvaro Fidalgo: América modifica contrato del español; lo extiende hasta 2026

Modificaciones al contrato de Álvaro Fidalgo. El mediocampista español firmó su vínculo con el América hasta 2025, sin embargo, con la intención de blindar a su futbolista la directiva hizo cambios en su contrato vigente extendiendo su estadía 12 meses más con una rescisión más alta.

No es un secreto que el futbolista español es por mucho uno de los mejores de la plantilla y quizás el más querido por la afición, razón plr la cual en las oficinas no dudaron en ampliar su estadía en la institución 12 meses más.

Es importante mencionar que no se trata de una renovación ya que su contrato no se terminó, ni estaba cerca de suceder, solo fue para evitar los bombazos de los equipos del Norte, quienes han demostrado interés por el español y no tendrían inconveniente en pagar la cláusula de rescisión.

"Hemos llegado a un arreglo para extender el contrato de Álvaro Fidalgo, estanos muy contentos, él se lo merece. Renovó ppr 4 años más", confirmó el presidente del equipo, Santiago Baños para TUDN.

