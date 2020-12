América: Confirmó lista de convocados para disputar la Concachampions

América confirmó a los 25 futbolistas que harán el viaje a la ciudad de Orlando para encarar lo que resta de la Liga de Campeones de la Concacaf con la novedad de que al certamen no viajarán Giovani Dos Santos, ni Nicolás Benedetti.

Hace un par de días RÉCORD confirmó que el Poeta no estaba contemplado para realizar el viaje a Estados Unidos y que de hacerlo significaría acelerar sus proceso de recuperación, una vez más, por lo tanto la directiva y cuerpo técnico decidieron darle descanso al colombiano y prepararlo para el 2021.

El que fue una sorpresa en esta lista, fue el mayor de los Dos Santos, se esperaba que Gio hiciera el viaje con el resto de sus compañeros y disputara los partidos que quedan ante rivales y en un estadio que conoce muy bien el jugador luego de su paso por la MLS, sin embargo, inesperadamente no entró en la lista final de Miguel Herrera.

Contrario a ellos, el que sí realizará el viaje con el club es Mauro Lainez, el refuerzo azulcrema que ya reportó en el Nido y está a la espera de su negativa en la prueba Covid-19 para incorporarse al trabajo con el resto de la palntilla. Se sabe que el equipo tiene planeado hacer el viaje el próximo 13 de diciembre y estar ahí un par de días antes de su partido de vuelta ante el Atlanta United a jugarse el 16 de este mes.

