América: Gio dos Santos regresa a una convocatoria azulcrema después de cinco meses

Después de 5 meses de inactividad, Giovani Dos Santos volverá a una convocatoria del América y se espera que ante Rayados pueda debutar en el Guard1anes 2020, así lo confirmó el entrenador del equipo, Miguel Herrera.

“Gio ya va a la banca, cada día se siente mejor, necesitamos que vaya agarrando ritmo. Estará los minutos que tenga que estar en la cancha y los que necesitaremos de él en la cancha y ahí va agarrando ritmo”, declaró el entrenador azulcrema.

Respecto al estado médico de Nicolás Castillo, el Piojo reveló que por ahora el interés hacia el chileno es más humano que como un jugador y qué día a día se acerca a platicar con el futbolista para saber cómo va evolucionando.

“(Nico) Castillo se va recuperando, hoy me importa más como persona que como jugador porque no está para este torneo, lo vemos acá en el club trabajando bien y me acerco a platicar con él porque me interesa saber como ser humano y cómo amigo cómo va su evolución”, afirmó Miguel Herrera.

