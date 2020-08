América: Gio dos Santos y Sergio Díaz, ausentes para duelo contra Necaxa

A pesar de que Giovani Dos Santos ya pudo regresar a los entrenamientos en la semana, Miguel Herrera , técnico del América, descartó que el atacante realice el viaje a Aguascalientes para el duelo ante el Necaxa ya que considera que todavía no está listo para volver a la actividad.

“Gio no está, ya entrenó aunque no con el grupo pero en la parte física ahí va. No ha hecho nada de cancha y hasta la siguiente semana va a incorporarse con el equipo”, confirmó el Piojo.

El que tampoco hará el viaje es su refuerzo Sergio Díaz; sin embargo, el paraguayo ya trabaja a la par del grupo y lo ve apto para la siguiente semana debido a que se le ha visto con buen ritmo.

“Al chico (Díaz) lo vemos bien y obvio se tiene que adaptar a la altura y ya está trabajando al parejo con nosotros . Ya dio dos negativos en Covid-19 y ya está”, afirmó Miguel Herrera.

