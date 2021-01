América: Henry Martín y Sebastián Córdova, fuera del primer once de Solari

El primer once de Santiago Solari tiene muchas sorpresas. El argentino modificó el esquema habitual y América jugará con un 4-3-3. El ataque estará conformado por el refuerzo, Mauro Lainez, Leo Suárez y como centro delantero, el uruguayo, Federico Viñas.

Novedades inesperadas en el cuadro de Solari, nombres como Sebastián Córdova, Henry Martín y Emanuel Aguilera no aparecen en el cuadro inicial, sin embargo, su apuesta es interesante con un medio campo que incluye a Richard Sánchez en el centro, teniendo a los costados a Emilio Sánchez y Giovani dos Santos.

El refuerzo Pedro Aquino no logró ser parte del once estelar debido a que aún no se encuentra en plenitud para iniciar, pero él y Alan Medina estarán en el banquillo de suplentes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA SOBRE SU PASO EN AMÉRICA: 'QUEDÉ EN LA HISTORIA DEL CLUB, AUNQUE A MUCHOS LES DUELA'

Sorpresas como la de Ramón Juárez y Alonso Escoboza, no se esperaban, no obstante, ambos tendrán la oportunidad de llenarle el ojo al nuevo Cuerpo Técnico, que en esta ocasión estará observando desde el palco el partido.