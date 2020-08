América: Las Águilas entrenaron en un Azteca que aún luce oscuro

La noche de este miércoles el América regresó al Estadio Azteca, donde entrenó previo a su encuentro ante Monterrey, ya con las nuevas luminarias, mismas que fueron probadas esta noche, ya que en el partido entre Cruz Azul vs Bravos, estas no funcionaron como se esperaba, pues tanto las porterías y las zonas de tiros de esquina, lucieron oscuras, aunque durante la práctica de los azulcremas no se notó una mejora; sin embargo, se espera que para el sábado sean calibradas para alumbrar correctamente.

Las Águilas no pisaban el Coloso de Santa Ursula desde hace cinco meses, cuando enfrentaron a Cruz Azul en la Jornada 10 del Clausura 2020, debido a que tuvieron que alejarse temporalmente de este recinto por la cancelación del torneo a causa de la pandemia del Covid-19, y posteriormente por las remodelaciones que se realizaron en el inmueble con miras al Mundial del 2026.

Una de estas modificaciones fue el cambio de césped, pues éste ya lucía bastante deteriorado a raíz de la fallida instalación de pasto híbrido en el 2018, por lo que se colocó nuevamente el pasto natural, el cual ya luce en óptimas condiciones, ya que las líneas del emparrillado que fueron marcadas en noviembre pasado para albergar el partido de la NFL, ya no se vislumbran.

Durante la práctica nocturna del cuadro capitalino estuvo Nicolás Benedetti, quien desde el martes se reintegró al trabajo con el equipo, después de haber recibido su alta médica, por lo que el sábado podría reaparecer. Giovani Dos Santos y Emanuel Aguilera también estuvieron presentes en el entrenamiento y están listos para tener actividad ante Rayados.

Andres Ibargüen no será tomado en cuenta debido a que no se ha recuperado de su lesión, mientras que Jorge y Richard Sánchez también están descartados para el compromiso ante los de la Sultana del Norte.

