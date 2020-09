América: Santiago Baños calificó de absurdo el #FueraPiojo

El presidente deportivo del América, Santiago Baños, catalogó como “absurdo” el hashtag que pide la salida de Miguel Herrera del banquillo azulcrema, ya que aunque admitió que hay cosas por mejorar, el equipo está peleando la parte alta de la clasificación.

“Se me hace absurdo, porque desde la Copa por México surgió ese hashtag, sabiendo que era de pretemporada. Hemos sacado los resultados, estamos entre los primeros cuatro, en zona de calificación directa, a dos puntos del liderato y con la posibilidad de seguir escalando posiciones en estas tres semanas. No me ocupan esos temas.

“Siempre es mejor corregir ganando que perdiendo. Si me dices juegan bonito, pero no ganas. O no juegas tan bonito, pero estás a dos puntos del liderato, me quedo con la segunda. Esperemos que en estas tres semanas veamos una mejora en lo futbolístico”, explicó en TUDN.

El directivo de las Águilas considera que algunos elementos veteranos no han rendido como se espera, por lo que la responsabilidad está recayendo en diversos jóvenes que tiene la plantilla de Coapa.

“Somos culpables todos, desde directiva y jugadores, al igual que en los triunfos. Tenemos un equipo joven, pero hay gente de experiencia como Memo, Fuentes, Henry, Nico Castillo, Gio, Roger. No son jóvenes, son gente de experiencia, probados a nivel nacional o internacional. La responsabilidad está cayendo en los jóvenes, pero en esta institución es responsabilidad de todos”, detalló.

Baños sabe que las críticas se han centrado en varios elementos, incluyendo Giovani Dos Santos, de quien reveló que espera que las lesiones lo respeten para que haga valer sus condiciones dentro del terreno de juego.

“Lo conozco desde hace mucho, coincidimos en el Mundial de Brasil, en la Copa Oro. Sé lo que nos puede dar, lo único que esperaría es que se alejara un poco de las lesiones, que le permitan tener una constancia de juego y adaptación prolongada.

“Ha tenido chispazos y en dos semanas recae en una lesión. Empieza a agarrar ritmo otra vez y viene una lesión o la mala fortuna de la jugada con el Pollo Briseño. Me encantaría dos o tres meses entrenando a tope y teniendo participación semana a semana. Cuando eso pase veremos al Giovani que todos pretendemos y la razón en la que nos fijamos en él y se hizo su adquisición”, remató el exfutbolista.

