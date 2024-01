Todavía no se define. América está echando para atrás la decisión de disputar el juego correspondiente a la jornada 2 en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a las condiciones en que se encuentra el inmueble en este momento.

Ya se había confirmado que las Águilas harían su presentación de local en la cancha del llamado estadio Azulgrana, sin embargo, una fuente consultada por RÉCORD confirmó que hoy están analizando la posibilidad de recibir a Gallos en la cancha del Estadio Azteca mientras se hacen las adecuaciones pertinentes en el recinto de la colonia Nochebuena.

Dentro de los detalles que hoy no terminan por convencer a la directiva azulcrema está que el inmueble no cuenta con una red de internet con la capacidad para albergar un partido de Primera División, que la zona destinada a la prensa sigue siendo una incertidumbre, palco, sala de conferencia y zona mixta, además de que aún no encuentran acomodo a sus aficionados: palcos y porras.

Tampoco la zona de vestidores está al cien debido a las adecuaciones que se le están haciendo al estadio, además también están por checar el tema de la iluminación tomando en cuenta que América va a jugar siempre de noche.

Y precisamente será después del fin de semana, ya cuando Cruz Azul haya debutado en el torneo ante los Tuzos de Pachuca, que la directiva de las Águilas tome una decisión viendo también cómo se desarrolla ese partido en el cuál tendrán presencia para ver los resultados de su logística.

La ventaja para América es que al día de hoy el Azteca se encuentra en condiciones para seguir albergando partidos ya que será hasta el mes de febrero después de los conciertos que se celebrarán cuando comiencen los trabajos para las adecuaciones.

