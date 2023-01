Brandon Vázquez sobre Alejandro Zendejas: 'En un súper jugador'

Alejandro Zendejas, jugador del América, se encuentra entrenando con la Selección de Estados Unidos para los próximos amistosos que tendrán a finales de enero, y en conferencia de prensa, Brandon Vázquez, quien también es mexicoamericano, destacó la presencia de ambos en el conjunto de Las Barras y Las Estrellas.

El jugador del FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS), habló sobre el apoyo que tanto él como Zendejas han tenido, mientras que, será una buena pelea por el lugar ya que Brandon juega en la misma posición que el americanista.

“No estamos solos, en la posición que yo estoy ahorita también está Alex Zendejas y hemos platicado de eso, pero ahorita estamos totalmente enfocados en romperla con Estados Unidos, y eso es lo que hay”, expresó.

Brandon Vázquez no dejó pasar el momento y se hizo de elogios para Zendejas, con quien jugó el Mundial Sub 17 2021 donde la Selección Norteamericana no pasó de la Fase de Grupos.

“Ha sido increíble poder regresar y estar con él de nuevo, es un súper jugador y súper buen amigo mío. Tenemos una relación muy buena y poder reencontrarme con un amigo y jugar juntos siempre es muy divertido”.

Alejandro Zendejas entró por primera vez a una convocatoria de Selección Mayor, donde Estados Unidos se enfrentará el 25 de enero a Serbia y el 28 a Colombia en juegos amistosos en tierras norteamericanas.

