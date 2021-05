DT del Portland previo a juego ante América 'Si hubo errores arbitrales fue para los dos'

América recibirá este miércoles al Portland Timbers en el Estadio Azteca en duelo correspondiente a los Cuartos de Final de Vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En el duelo de Ida, que terminó igualado 1-1 la actuación del árbitro Mario Escobar dejó mucho que desear al no expulsar a dos jugadores del Timbers y marcar el penalti por mano inexistente de Bruno Valdez que permitió el empate del conjunto estadounidense en tiempo de compensación.

Sin embargo, para el técnico de Portland, Giovanni Savarese minimizó la actuación de Escobar asegurando que los errores se cometieron en contra de ambos equipos.

"Pensamos que sea como sea, si el árbitro se equivocó en algo, se habrá equivocado para los dos, no solo para un equipo, lo que se mostró fue para que nosotros empatáramos el partido o saliéramos con algo más en casa. Bastante de lo que hicimos en primer tiempo, América ganó pelotas, sólo generó una oportunidad y nada más, la gente va a hablar de lo que piensa, estos partidos hay que jugarlos", dijo el técnico en conferencia de prensa previo al juego de Vuelta.

Savarese también consideró que las quejas del club azulcrema no afectarán al árbitro designado para el choque definitivo en el Coloso de Santa Úrsula.

"No lo sé, puede ser, puede ser que no, no está de mi parte decir si va a causar un cambio del árbitro, todos quieren entrar a hacer su trabajo, quieren entrar, seguir creciendo, que tengan partidos más importantes, las decisiones que toman sean más importantes", aseguró el estratega.

