Fernando Ortiz señaló que el próximo 10 de junio vence su contrato como entrenador del América y que no le quita el sueño el tema de la renovación.

“Tengo contrato hasta el 10 de junio, lo que suceda después no lo sé hasta que hable con la directiva. No me preocupa, soy feliz, soy el entrenador de América, tengo que estar preparado y enfocado para ganar el partido que nos toca. Ojalá tenga la bola mágica para saber lo que puede suceder”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

Desde su llegada al timón de las Águilas, los números del Tano han sido espectaculares sobre todo en rubros ofensivos; sin embargo, la directiva quiere esperar a la Liguilla para decidir si extienden el vínculo, pese a esto, el argentino dijo estar tranquilo, pues sabe que su trabajo lo respalda.

“No soy quien para decir si puedo seguir o no, hay gente especializada en ese sentido. No puedo auto contratarme yo. El trabajo habla por sí solo. Soy feliz en el día a día y eso se va a decidir en el momento que se tenga que decidir”, sentenció.

