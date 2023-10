Julián Quiñones hace soñar a la afición del América: 'Vine a ser Campeón, no goleador'

Con 19 goles, Julián Quiñones es el delantero más letal en el futbol mexicano en lo que va de 2023, sin embargo, el propio delantero de América minimizó la marca, priorizando los resultados colectivos, asegurando que a él no lo trajeron para ser goleador.

“Mi objetivo en América. No me trajeron para ser goleador, lo que importa es ganar títulos, a eso me trajeron; si se dan los goles o no, eso no es importante, lo importante es trabajar para el equipo. Los goles llegan conforme a los partidos, pero me importa es que el equipo se maneja de la mejor forma, hacer movimientos para que mis compañeros hagan goles. Para mí eso es lo más importante”, afirmó el goleador.

Que sean líderes del torneo no lo ve como un logro excepcional sino como la exigencia de este equipo y sabe que hasta ahora no han ganado nada.

“Yo creo que sí. Sabemos que este es un equipo muy grande y la exigencia es mucha. Nosotros somos conscientes de eso y siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros para sacar los tres puntos en los juegos que nos toque. Estamos arriba, pero no hemos conseguido nada, el objetivo todavía no se cumple y trabajamos para eso”, comentó Julián Quiñones.

