Piojo Herrera: 'Necesitamos un poco más de Giovani, puede dar mucho más'

En América son conscientes de que Giovani dos Santos se ha quedado muy lejos del futbolista que esperaban. Miguel Herrera afirmó que el atacante azulcrema necesita mostrar más de lo que ha dado, aunque recordó que cuando mejor jugaba sufrió la lesión en su pierna durante el Clásico Nacional.

“No es tanto que a mí (me quede a deber), pensamos que Gio puede dar mucho más, desafortunadamente en cuanto mejor momento vivía llegó una lesión con Chivas y a partir de ahí seguido le molesta mucho el muslo y no queremos arriesgarlo, pero si necesitamos un poquito más de Gio y la afición lo desea por el jugador que es”, admitió Miguel en conferencia de prensa.

Sin embargo, destacó que la decisión de que sus jugadores no tengan actividad ante Xolos fue por precaución para evitar una lesión mayor en los casos de Gio, Leo Súarez y Ema Aguilera, quienes están descartados para mañana.

“Me parece que lo de Leo y Gio no es una baja sino por un cuidado nuestro para que no sufran una lesión mayor y que en 10 días estemos de vuelta con ellos y no algo mayor. Lo de Ema (Aguilera) manifestó una debilidad en la rodilla, no ha participado en futbol pero ya no hay una molestia. Preferimos pararlos un partido y no 5 o 6 semanas”, señaló el Piojo.

“Ni Leo (Súarez), ni Gio están para mañana, no hicieron futbol y prefiero no arriesgarlos, no los siento que estén para competencia”, finalizó el Piojo.

