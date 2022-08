Santiago Naveda: 'Ya no tenía participación con América, ni en los amistosos'

Santiago Naveda se despidió de sus compañeros en América para emprender el viaje a Polonia y sumarse con el Miedz Legnica.

Antes de viajar a Europa para reportar con su nuevo equipo, Naveda reveló cuáles fueron los motivos por los que decidió dejar a las Águilas.

"La verdad es que un poco de lo que influyó para tomar mi decisión de ir a Polonia fueron las condiciones que se estaban dando hoy en día en el club. Ya no tenía participación con el equipo, no estaba ni viajando a los amistosos, entonces eso influyó en mi decisión", dijo Santiago en entrevista con Fox Sports.

"A la hora de ver equipos, de ver cuál era la mejor opción para mí, esta de Polonia fue la que más ilusión me hizo, porque es un equipo europeo, sabes que en Europa de rodeas de diferentes tipos de rivales, diferentes compañeros y eso me va a ayudar muchísimo a crecer tanto en lo futbolístico como en lo personal, estar allá en Polonia, fuera de casa y estoy cien por ciento seguro de que me va a ayudar mucho", agregó.

Naveda se irá a préstamo a un año con opción a renovar uno más, pero en sus planes no está el volver pronto al América.

"Voy al Miedz Legnica de Polonia, esperando que pueda tener un gran año, sumar minutos, ir adaptándome a lo que es Europa y luego, porque no, poder brincar a una liga de mayor nivel y poderme quedar más tiempo", sentenció Naveda.

