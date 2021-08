América se mantiene como líder del torneo luego de derrotar 1-2 a FC Juárez; sin embargo, para el técnico Santiago Solari, esto apenas es el comienzo del torneo y consideró que tienen que seguir trabajando para mantenerse en la cima y posteriormente calificar a la Liguilla.

“Sabemos lo difícil que es ponerse líderes en esta liga, viendo cualquier partido se ve lo competitiva que es. Por supuesto que valoramos el liderato en este torneo que es tan competitivo, es importante tener los puntos que tenemos, pero falta muchísimo recorrido para el final de este torneo que además luego tiene una Liguilla y falta mucho trabajo por hacer y vamos a tener que trabajar duro si queremos mantenernos en los primeros lugares”, declaró en conferencia de prensa.

Solari se mostró complacido por el desempeño de su equipo y destacó el trabajo que hace cada uno partido a partido.

“La virtud es mérito de los futbolistas, que se entrenan muy bien, que trabajan muy bien los partidos, que cuando juegan le ponen el corazón y su cabeza, sus ganas de hacerlo bien y corregir cada partido, de mejorar, cada partido es diferente, pero se puede aprender siempre de los anteriores y este grupo en ese sentido, tengo mucha suerte porque se entregan, tanto los que inician como los que entran luego y eso es importantísimo y hoy ha quedado demostrado, pero nos queda otro partido duro el fin de semana y tendremos que juntar fuerzas para volver a competir”, comentó.

Respecto al apretado calendario que tuvieron las Águilas durante la última semana, el estratega argentino dijo que no ponen está situación como pretexto.

"El calendario es muy duro y pasa factura para todos los equipos, pero sobre todo para los que han jugado competencias internacionales, y para los equipos que tienen jugadores que vienen de sus selecciones, no podemos olvidar que Córdova, Henry, Jorge (Sánchez) o Memo (Ochoa) estuvieron dos meses con la Selección Olímpica y no han tenido vacaciones; es lo que hay, no es queja. Tratamos de hacer lo mejor y los jugadores no son máquinas”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: 'FUERA VUCE' RETUMBÓ EN EL AKRON TRAS DERROTA DEL GUADALAJARA ANTE LEÓN