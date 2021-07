Solari reconoció que al América le falta profundidad por derecha y Suárez no es suficiente

Previo al primer partido del Apertura 2021 que disputará el América ante Querétaro, el entrenador Santiago Solari reconoció el buen desempeño de sus fichajes para el nuevo torneo; sin embargo, aún no se descarta la posibilidad de reforzar la banda derecha.

"La llegada de Layún (Miguel) nos aporta experiencia, la de Madrigal (Fernando) que tiene un recorrido y Reyes (Salvador) que es fuerte en la banda izquierda con presente y futuro. Podríamos completar la plantilla con un jugador profundo por derecha, tenemos a Leo Suárez con grandes características, nos da muchas cosas, pero no nos da lo que creemos que nos pueda complementar", comentó el entrenador ante los medios de comunicación.

"Existe una comunicación fluida con la directiva y siempre está la posibilidad abierta y hay mucho tiempo todavía de mercado, no voy a dar nombres, ni nada porque no me corresponde”, agregó el entrenador sobre la posibilidad de un refuerzo.

Por otra parte, habló sobre Renato Ibarra, quien se encuentra a la espera de definir su futuro con las Águilas, ya sea para reincorporarse a la plantilla o bien, para ser cedido a otro club, pero sin entrar en tantos detalles aseguró que la permanencia del ecuatoriano es decisión de la directiva.

“Renato (Ibarra) y Benedetti (Nicolás) son jugadores del América y están entrenando con nosotros si son contemplados o no, será cosa de la directiva”, comentó el entrenador ante los medios de comunicación.

Finalmente, tras concluir su primer semestre dirigiendo al América y a pesar de ya tener conocimientos del balompié mexicano antes de llegar a Coapa, el argentino comentó que jugar en la Liga MX es muy competitivo y en cada temporada hay que dar lo máximo.

"El torneo mexicano es muy competitivo, esto no es una novedad que vaya yo a descubrir este semestre, siempre lo ha sido. Además es un torneo muy especial porque hay que dar la talla a lo largo de todas las jornadas del torneo y luego cuando termina el torneo se reabre y luego hay que dar la talla en un torneo aparte con unas características diferentes con lo cual no ha sido uno de los torneos más complicados del mundo, no por nada Cruz Azul ha sido campeón merecidamente después de 23 años", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RENATO, A LA ESPERA DE UN SI DEL ESCRITORIO AZULCREMA