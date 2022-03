Juan Reynoso sobre incidente violentos en Querétaro: 'Hoy regresamos a la época de la barbarie'

Juan Reynoso, director técnico del Cruz Azul, hizo una reflexión sobre los incidentes de violancia suscitados en el Estadio Corregidora entre seguidores del Querétaro y Atlas.

El estratega calificó los hechos como un día triste para México y lamentó los niveles de fanatismo que se manejan en redes sociales.

"Mi mensaje es una reflexión… mucha gente puede pensar que es un día triste para el futbol mundial, para el futbol mexicano; no nos confundamos, es un día triste para el país. Me parece que esto ya pasó en otras latitudes y el mensaje no nos ha quedado claro, debemos revisar cada quien en qué postura estamos, porque cuando uno ve redes pareciera que el futbol es de vida o muerte y el futbol es ganar, perder o empatar", declaró Reynoso en conferencia de prensa.

"Cuidemos el mensaje, hoy regresamos a la época de barbarie, pero no solo la gente que se dejó llevar por el odio, rencor y afición malentendida, también tenemos la poca conciencia social del filmar algo y ponerlo en redes… son vidas de seres humanos, es gente que fue al estadio a disfrutar el partido.

"Está de más dar las condolencias porque no hay palabras que curen el dolor, ojalá que esta situación nos marque a todos, porque todos en un tuit o comentario vamos generando violencia y no nos damos cuenta. Ya me informaron que la jornada se suspende mañana, que debió hacerse desde el partido de las 7, pero es aprendizaje y Dios quiera que esta parte nos haga ser mejores", lamentó.

