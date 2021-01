Milton Caraglio sobre Cabecita: 'Él debe tener sus argumentos y formas para defenderse'

Milton Caraglio confía en que Jonathan Rodríguez tiene los argumentos para justificar su aparición en el polémico video que circuló en redes sociales hace una semana, aunque no quiso ahondar en el tema debido a que lo considera un amigo.

“No me gusta hablar, no estoy en la institución. El 'Cabecita' es un amigo que quiero muchísimo y él debe tener sus argumentos y formas de defenderse para demostrar que lo que pasó no es tan así. Sabe del cariño que le tengo aunque se diga todo lo que se dice”, declaró el ahora delantero de Atlas en W Deportes.

El atacante también recordó la eliminación de Cruz Azul a manos de Pumas en las Semifinales del Guardianes 2020, después de haber ganado la Ida por goleada.

"No se encuentra explicación. Pumas hizo un partido extraordinario y nosotros no supimos cómo revertirlo. Me cuesta porque no pude ayuddar a mis compañeros", recordó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARAGLIO SOBRE ATLAS: 'ESTOY TRATANDO DE AYUDAR PORQUE LA VERDAD ESTÁ MUY CA...'