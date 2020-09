Tuca Ferretti vs Vucetich, un duelo que suma 27 títulos entre ambos

El Estadio Universitario será testigo del choque de dos leyendas del futbol mexicano. Ricardo Ferretti y Víctor Manuel Vucetich han tenido dos de las carreras más exitosas de la historia del balompié nacional, en donde medirán fuerzas con dos equipos protagonistas de la Liga Mx.

Ambos entrenadores se encuentran entre los más exitosos en la historia del futbol mexicano, ya que el Tuca ha dirigido durante 29 años; por 32 del Rey Midas, acumulando un total de 27 campeonatos entre ambos, 13 del estratega brasileño por 14 del timonel mexicano.

“Son los alicientes que nosotros tenemos y por eso trabajamos, jugamos y nos dedicamos a lograr lo máximo siempre. Los demás son números equis, para mí no es motivación, no es por lograr algo en el plan personal y nunca me he fijado en eso ni me voy a fijar”, explicó el sudamericano previo a conquistar su séptima Liga en mayo del 2019.

Desde el día en que Ferretti comenzó a dirigir a Pumas para la Temporada 91-92, no ha dejado de estar en los banquillos, es decir, ha trabajado durante 29 años de manera ininterrumpida, lo que le ha permitido tener, hasta este sábado mil 144 partidos de experiencia en la Liga MX.

Por si fuera poco, debido a esa constancia, el brasileño logró superar la marca de don Nacho Trelles de mil 81 partidos dirigidos en el Máximo Circuito, quien poseía el récord hasta hace poco menos de dos años.

En tanto, Vucetich comenzó su recorrido como estratega en 1988 con Potros Neza, logrando el ascenso, acumulando un total de 802 partidos en Primera División, aunque ha tenido mayor éxito en la vitrina internacional ya que ha ganado tres Concachampions, por solamente una de Tuca, misma que consiguió con Toluca en 2003.

“Ha sido una carrera muy buena, muy positiva porque hemos tenido resultados en la profesión. Cuando iniciamos, lo que nos piden son los resultados, en ese caminar han sido favorables y nos han permitido en estos 32 años de carrera. Agradecido y bendecido”, declaró Vuce hace unas semanas, previo a cumplir su partido 800.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: VA POR PRIMER TRIUNFO ANTE TIGRES EN EL VOLCÁN EN 10 AÑOS