La actualidad de Chivas ha dado buenos resultados, tanto de manera colectiva como individual, es por eso que en la más reciente convocatoria de la Selección Nacional fueron llamados cuatro jugadores rojiblancos, señal de que van por buen camino, así lo consideró el Presidente del Club Guadalajara, Amaury Vergara.

"Parte de los objetivos estratégicos del club, Chivas tiene que ser base de la Selección. Francamente, estoy muy contento con esta nueva convocatoria, pero eso no nos quita las ganas de seguir mejorando. No es competencia, siempre estoy en pro de que se formen más jugadores mexicanos, no solamente en Chivas, pero es buena señal que haya tantos convocados, quiere decir que algo estamos haciendo bien", dijo ante los medios de comunicación.

Por otra parte, Vergara destacó la importancia de que el Estadio Akron se encuentre en las mejores condiciones para recibir el próximo Mundial 2026, en el que el inmueble del conjunto tapatío será sede, por lo que apeló a mantenerlo en el más alto nivel.

"Nos queremos seguir preparando para 2026 que vamos a ser anfitriones del evento más importante del planeta, que es el Mundial; tenemos que estar al nivel de cualquier evento internacional; estamos trabajando muy duro para mejorar la vialidad, el acceso, la afición gradualmente va a ir viendo cambios positivos", explicó.

