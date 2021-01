Chivas: Alexis Vega advierte que junto a JJ Macías hará una dupla protagonista

Alexis Vega y José Juan Macías sueñan con una dupla explosiva. 'Gru' está convencido de que la calidad que posee junto a JJ y su entendimiento los puede convertir en protagonistas del certamen, aunque admitió que él está en busca de su mejor versión física.

Aunque el Guadalajara no ha podido registrar ni un gol de sus centros delanteros, el exfutbolista del Toluca reconoció que hay confianza en que el Rebaño tendrá una ofensiva poderosa cuando Macías se reintegre a los trabajos y él pueda reencontrarse con su mejor versión física.

“Sí, es un compañero de mucha calidad. Tenemos esa dupla, en la cual me entiendo muy bien con José Juan y él conmigo arriba. Estamos conscientes y sabemos la responsabilidad que tenemos como delanteros por estar en una institución como Chivas y tenemos que devolver esa confianza que nos están dando.

“Trataremos de ser una dupla protagonista en este torneo, esperar a que JJ vuelva del Covid y desarrollar buenos partidos. Lo platiqué con el, quiere poner más asistencias, meter más goles y debemos trabajar. Nos conocemos muy bien y estoy seguro que con nuestra calidad podemos hacer un muy buen torneo”, explicó Alexis en conferencia.

Sin embargo, Vega explicó cómo fue su trabajo durante las semanas recientes, en donde su rehabilitación de la lesión de tobillo le impidió hacer trabajo en cancha con el resto de sus compañeros, por lo que ahora se enfoca en encontrar su mejor versión futbolística.

“No me encontraba al cien por ciento. Después se ser eliminados por León, nos dan vacaciones, pero no podía caminar bien, me dolia el tobillo, lo tenía inflamado. Después me presento con el equipo, hice mis pruebas, algunas, porque no podía apoyar al cien. Viajo a la pretemporada y fue más de rehabilitación, solo fue un día que me incorporé a los trabajos con el equipo. Fue rehabilitarme, trabajé en alberca y empieza el torneo, no tenía ritmo, venía sin jugar y sin entrenar.

“Del tobillo ya me siento perfectamente, curó muy bien la lesión, pero en el tema físico es el que me está costando ahorita. Debo emepzar a retomar ese ritmo. Es parte de esto, debemos lidiar con esto y ahora estoy trabajando por las tardes al doble para recuperar mi físico”, culminó Vega.

