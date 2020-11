Chivas: Miguel Ponce reconoció que en la Vuelta ante América se juegan el semestre

En Chivas consideran que el partido de este sábado contra América es el más importante del semestre por lo que saben lo que se juegan, por lo que Miguel Ponce considera que deben dar un partido que raye en la perfección, ya que considera que no deben dejar escapar esta oportunidad.

“El sábado nos jugamos muchísimas cosas, será un parteaguas para este equipo. Si pasamos a la siguiente fase será un golpe fuerte anímicamente, porque sabemos lo que representa este partido. El equipo se viene jugando muchísimas cosas y queremos seguir mejorando, trascender y crecer en este equipo. Esta es la oportunidad y sería muy tonto de nuestra parte dejarla ir.

“Puede ser que sí. Hay un plus por tener la victoria, anímicamente nos ayuda muchísimo, pero es un partido difícil con el América, en su casa y no podemos confiarnos. Debemos hacer un partido perfecto o cerca de eso para poder avanzar de fase. El equipo tiene las condiciones y capacidad para hacer buen partido de visitante”, explicó el lateral rojiblanco en conferencia.

El 'Pocho' sabe que la ventaja conseguida en el primer episodio de la serie no es definitiva, por lo que deberán buscar lastimar a las Águilas en el partido de Vuelta anotando de visitante para evitar que los de Coapa pasen por mejor posición en la tabla.

“No lo es (ventaja definitiva). Es una ventaja mínima, además de que ellos van sólo por un gol por la posición en la tabla. La ventaja no es muy buena, el equipo debe igual salir a proponer y buscar ganar, hacer un gol para complicarle al equipo rival. No podemos pensar que ya tenemos la calificación en la mano porque no es así. Será un partido muy tenso y disputado. Hay trabajo qué hacer”, concluyó Ponce.

