Chivas: Molina ve a Vucetich como el técnico ideal para el Rebaño

Jesús Molina considera a Víctor Manuel Vucetich el entrenador ideal en Chivas. El capitán del Guadalajara destacó su compromiso hacia el Rey Midas, ya que considera que es la mejor opción para ocupar el banquillo rojiblanco, aunque sabe que esa decisión no le corresponde a él.

El ‘Linebacker’ confirmó que los constantes movimientos en la dirección técnica pueden no ser benéficas para los futbolistas debido a los cambios de metodología de trabajo, aunque sabe que los resultados son los que mandan.

“Considero que (el actual) es el técnico ideal por su experiencia, porque le gusta trabajar con jóvenes. Pienso que la continuidad es importante en los proyectos. El tener tanto cambio de técnico no terminas de entender un sistema si cada seis meses o cada año hay cambio de técnico. Entiendo que no es algo que me compete a mí, hay una directiva. Las decisiones las toman basados en los resultados, en las estadísticas.

“Es muy respetable la decisión que tome, pero en este momento debe sentir el respaldo de nosotros, porque en el día a día entrenamos para hacer las cosas bien, para ganar. Muchas veces el jugador debe poner de su parte, que no nos dé igual ganar o perder. Creo que es el idóneo, pero no es algo que me competa a mí decidir”, destacó el mediocampista con el dorsal ‘5’.

Molina aseguró que como futbolista apostaría por un proyecto largo, debido a que así se pueden adoptar de mejor manera las ideas futbolísticas, aunque sabe que es algo a lo que se enfrentan los jugadores.

“Fueron cuatro técnicos que llegaron a iniciar un proceso (Cardozo, Boy, Tena y Vucetich). Para el jugador, no solo en Chivas, cuando hay tanto cambio de técnicos hay una inestabilidad. El ir entendiendo una idea y que en unos meses llegue otra idea llega a confundir un poco. Es parte de que el futbolista debe adaptarse de las condiciones.

“A todos nos encantarían los procesos largos, pero entiendo la parte directiva de que los resultados, la exigencia y la presión de la prensa y afición se deben de tomar una decisión, pero de nuestra parte quisiéramos procesos largos”, concluyó el capitán rojiblanco.

