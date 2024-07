¡Por tradición no llegó a Chivas! Santiago Giménez, delantero mexicano del Feyenoord y de la Selección Nacional, pudo ser del Rebaño Sagrado, pero fue descartado por haber nacido en Argentina, de acuerdo con revelaciones dada por su propio padre, Christian 'Chaco' Giménez, y por Fernando Cevallos, periodista de Fox Sports.

Durante la emisión de 'La Última Palabra' de este jueves 25 de julio, el debate giró en torno a la decisión de Chivas de no considerar a jugadores naturalizados como Santi, mientras que aceptan a otros como Cade Cowell, quien aunque no nació en México y nunca vivió en el país, tiene pasaporte mexicano por su familia.

Fue en ese punto cuando Cevallos reveló que en algún momento la directiva de Guadalajara consideró la posibilidad de fichar a Giménez, pero la idea no prosperó debido a que no nació en México. Christian Giménez, por su parte, añadió que aunque hubo interés, no se avanzó en la negociación.

'Hubo intención de que jugara en Chivas': Fernando Cevallos

"En algún momento, hubo alguna intención de que Santiago jugara en Chivas, pero le cerraron la puerta porque no era mexicano de nacimiento", comentó el analista allegado a información del Rebaño.

"Preguntaron, pero no se dio, no se avanzó", contestó el Chaco. "Pero es a lo que voy. Esa parte para mí sí es absurda, Santiago Giménez, el centro delantero de la Selección Mexicana y es mexicano y no puede jugar en Chivas. Cowell es tan mexicano porque tiene un pasaporte y juega en la Selección de Estados Unidos", agregó Cevallos.

El presente de Santiago Giménez

Con un paso exitoso en Cruz Azul, con el que fue protagonista durante el noveno título del equipo, Santi emigró a Europa al Feyenoord de Países Bajos. Y aunque hay interés de otros conjuntos del Viejo Continente, todo apunta a que Giménez permanecerá en la Eredivisie de momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ JARDINE CUENTA CON BRIAN RODRÍGUEZ Y EVITARÁN SU SALIDA EN ESTA VENTANA DE TRANSFERENCIAS