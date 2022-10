Chivas: Ricardo Peláez presentará su renuncia como presidente deportivo

No va más, Ricardo Peláez no aguantó la presión y está por presentar su renuncia como presidente deportivo de Chivas, luego de nuevamente no conseguir el objetivo y quedar eliminado en el Repechaje del Apertura 2022 tras caer en penales ante Puebla.

El colaborador de RÉCORD, David Medrano detalló que en las próximas horas se dará a conocer la salida de Peláez Linares de la institución por voluntad propia en una conferencia de prensa.

“Peláez dará las gracias, Ricardo decidió despedirse en una conferencia de prensa. Es evidente que no le fue bien, sus resultados son malos”, detalló Medrano.

Durante su gestión, los rojiblancos han jugado 106 partidos, mismos en los que registraron 37 triunfos, 40 empates y 29 derrotas, sumando 151 puntos de 318 posibles, lo que arroja una efectividad del 47 por ciento.

En su mejor participación llegaron hasta las semifinales tras eliminar al América en los Cuartos de Final del Apertura 2020, en lo que representó el mejor logró de la era Ricardo Peláez al frente de Chivas, en la que tuvo cuatro entrenadores: Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO BELTRÁN: ‘NOS EMPEZAMOS A CONFORMAR CUANDO NO HEMOS GANADO NADA’