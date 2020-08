Luis Fernando Tena: 'Chivas no sólo no mete goles, sino que no llega con claridad'

Luis Fernando Tena comienza a sentir la presión, así lo aseguró en la conferencia de prensa que ofreció luego de que Chivas perdió por la mínima diferencia ante Puebla.

Al estratega rojiblanco le preocupa el hecho de que su equipo no ha marcado ni un solo gol y que solamente ha sumado un punto de los nueve que ha disputado en el torneo.

“Claro que nos preocupa el no meter gol, nos molesta. No sólo no las metemos, sino que ni siquiera estamos llegando con claridad, no generamos las suficientes oportunidades”, mencionó.

Espera que el equipo mejore en las próximas semanas: “Tenemos que hacer un análisis a fondo para poder corregir muchas cosas”, añadió.

El ‘Flaco’ sabe que su puesto podría estar en riesgo si es que el equipo no comienza a cosechar resultados positivos, por lo que espera que el Rebaño Sagrado derrote a media semana a los Bravos en Ciudad Juárez.

“Claro que me preocupa. Me preocupa el no marcar goles y el no sumar puntos. Claro que estoy preocupado por el equipo porque no ha tenido el funcionamiento que tenía antes. Sí me preocupa la jornada doble”, aseveró.

Luis Fernando Tena declaró que en las últimas semanas ha sufrido bajas muy sensibles, pero sabe que eso no lo puede usar como excusa luego de que Chivas empató ante León y perdió ante Santos Laguna y Puebla.

“No puedo poner como excusa que nos falten jugadores o que sufrimos una expulsión desde el primer tiempo. No sólo no estamos metiendo goles, no generamos las oportunidades suficientes”, sentenció.

