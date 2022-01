Pollo Briseño sobre Chivas: 'La competencia interna es espectacular. Si no hay, estamos jodidos'

Antonio Briseño desea ser titular indiscutible con Marcelo Michel Leaño y ya piensa en el juego de la Jornada 1 entre Chivas y Mazatlán FC.

"Me siento muy bien. El equipo está mejor, creo que tenemos una idea muy clara. La pretemporada nos ayudó a afinar algunos detalles. En este tiempo entendimos la idea del técnico. Vamos a llegar de la mejor manera al primer partido. Enfrentaremos a un equipo con buenos jugadores. Van a ser muy solidos atrás, yo creo que van a esperar a ver qué hacemos y buscarán un contragolpe. Van a guardar el orden", mencionó.

El 'Pollo' sabe que el ganarse un lugar en el 11 titular será una misión muy complicada: "La competencia interna es espectacular. Si no hay, estamos jodidos. Hay grandes jugadores jóvenes. No hay edad. Hay que ganarse la posición todos los días. No hay que regalar nada. Yo me siento con la capacidad de ser titular, pero no es decisión mía. Aquí todos tenemos la misma oportunidad de jugar. El técnico pondrá a los que estén mejor", agregó.

Antonio Briseño entiende que los aficionados estén molestos por los malos resultados de los últimos años; sin embargo, promete que verán una versión diferente de Chivas y que serán candidatos al título de Liga MX.

"La afición está en todo su derecho de opinar. Nosotros somos los que debemos de revertir la situación. Todo eso recae sobre los jugadores, los directivos confían en nosotros. La bolita ya está de nuestro lado", aseveró.

"Es la misma base, pero no el mismo estilo ni idea de juego. Creo que hemos potencializado cada sector. El entrenador y sus auxiliares nos ha hecho mejorar y eso hace que la competencia esté todavía más dura. Creo que vamos a tener buenos resultados. Nuestro juego no va a cambiar por el rival. Hay que mantener una línea, ser sólidos y propositivos", finalizó.

