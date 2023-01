Caballero sobre la salida de Carlos Vergas: 'Me va a doler, era un titular importante para mí'

Gabriel Caballero es consciente de que su equipo debe de reponerse de esta derrota ante Atlas y afinar la puntería de cara al próximo compromiso ante Santos; sin embargo, para este próximo partido el estratega reveló que Carlos Vargas ya estaría fuera del equipo.

"De las cosas qué nos faltaron y que no me gustaron creo que fue la terminación de jugadas, ser un poco más decisivos en tres cuartos de cancha hacia delante. Hicimos una buena presión, pero a veces en esa presión al ataque quedan espacios y en los pelotazos largos en algunas ocasiones los ganaron. Eso es lo que tenemos que mejorar, si vienen la cancha ha mejorado aveces se levantaba el pasto, pero eso no es excusa", señaló Caballero.



Respecto a la posible salida de Vargas del equipo, el timonel de Mazatlán comentó lo siguiente: "Lo de Vargas eran situación qué se venía manejando y que existía la posibilidad de que no estuviera y ya en los últimos días está la definición. Se quedó todo No sé si ya se quedó todo hecho, pero había que tomar las precauciones. Si un jugador se va del equipo, siempre le vamos a decir a lo mejor, nos va a doler porque estaba en un gran momento, era un titular importante para mí, pero así es la vida del futbolista".

Ya con está posible baja, el entrenador confesó que ya se encuentra trabajando con la directiva para traer un par de refuerzos: "Estamos buscando la posibilidad de que alguien más pueda incorporarse, junto con la directiva estamos trabajando y buscando alternativas de que nos pueden llegar a colaborar con 1 o 2 jugadores".

